الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يبحث مع "بحوث الصحراء" دمج أبناء المحافظة في التنمية الزراعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، صباح اليوم، وفدًا علميًا من مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. 

وخلال اللقاء، أكد محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل اهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

من جهته، أفاد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. 

أهداف البرنامج 

وأضاف "زغلول" أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، وإقامة وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة القائمة على الموارد البيئية المحلية لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وفي سياقٍ متصل، ذكر الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة أن اللقاء تناول سبل تنفيذ الأنشطة التطبيقية لدعم أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد ورفح خلال الأيام المقبلة، والوقوف على أهم المشكلات المتعلقة بالتنمية الزراعية بتلك المنطقة ووضع حلول عملية للتغلب عليها فضلا عن بعض الأنشطة الأخرى التي تستهدف الشباب والمرأة البدوية.  

وفي نهاية اللقاء، أثنى محافظ شمال سيناء، على ما تقوم به وزارة الزراعة من جهود في سبيل خدمة المزارع السيناوي، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، مؤكدًا تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة على أرض سيناء.

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