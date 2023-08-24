الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يوافق على 3 توصيات لحل مشكلات المياه بمدينة العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على التوصيات الخاصة بالمشكلات المتعلقة بمياه الشرب ونظافتها في مدينة العريش والتي خرجت خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش والمقترحات التي تم تقديمها في الاجتماع.

وكان قد عقد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اجتماعًا موسعًا لبحث بعض المشكلات بمدينة العريش، وصدر عن الاجتماع  التوصيات التالية:

- قيام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لأخذ عينات المياه بعد إضافة معدن الكالسيت خلال أسبوع من تاريخه وعرض كافة نتائج التحليل على أن يتم أخذ العينات مرتين يوميًا.

- توعية المواطنين بتطهير الخزانات الخاصة بهم من خلال نشطاء المجتمع المدني ومديرية الصحة والطب والوقائي وشركة المياه وكذا عدم إهدار المياه.

- توجيه إدارة تحسين البيئة ورؤساء مناطق الخدمات بالمجلس بعمل محاضر بيئة للمواطنين الذين يقومون بإهدار المياه بعد إنذارهم لأن إهدار المياه في الشوارع له مخاطر بيئية وننصح بتركيب عوامات بالخزانات أعلى أسطح المنازل لتفادي إهدار المياه.

وحضر الاجتماع، إيهاب بكير سكرتير عام المجلس، والمهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، والمهندس محمد لطفي مدير مرفق المياه والصرف الصحي بالعريش، والمهندس أمير الزيني رئيس مرفق الصرف الصحي بالعريش، والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والعلاقات العامة بمجلس المدينة، وممثلي المجتمع المدني.

محافظة شمال سيناء العريش بالوظة رمانة مياه الشرب

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