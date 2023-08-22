محافظ شمال سيناء: تطعيم 106 آلاف ضد شلل الأطفال

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دعم وزارة الصحة للقطاع الصحي والطبي في المحافظة، بجانب دعم المحافظة بطاقم طبي على أعلى مستوى للمشاركة في حملة شلل الأطفال.

التطعيم مجاني وليست له آثار جانبية

وأضاف المحافظ، خلال جولة تفقدية لمتابعة حملة تطعيم شلل الأطفال في مدينة العريش، بحضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة هانم عبدالرءوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليست له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان.

تطعيم 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم حتى 10 سنوات

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن الحملة حققت خلال اليومين الماضيين نسبة 83% من إجمالي عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم وعددهم 105 آلاف و922 طفلًا وطفلة من سن يوم حتى عشر سنوات، مناشدا المواطنين تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة خلال اليومين المقبلين.

بدورها قالت الدكتورة هانم عبدالرءوف، مدير عام مكافحة الأمراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إنه خلال اليومين الماضيين تمت تغطية نحو 85% من المساحة الجغرافية المستهدفة بالمحافظة، لافتة إلى مشاركة 19 استشاريا من الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية لتقديم الدعم الفني لمديرية الصحة خلال الإعداد والتجهيز للحملة المحدودة.

مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة

وأشارت عبدالرءوف، إلى مشاركة 470 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة على مستوى المحافظة، موجهة التحية للمحافظ على دعم حملة شلل الأطفال، ولافتة إلى أن الجرعة الثانية يوم 24 سبتمبر لنفس الفئة العمرية من سن يوم حتى 10 سنوات.

من جانبه قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين "الأجانب" من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

وأشار شوكة، إلى انتظام العمل في الحملة وإقبال المواطنين على الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة لتطعيم أطفالهم.