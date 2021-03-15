مياه كفر الشيخ: انعقاد الجمعية العامة عبر الفيديو كونفرانس

عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى.واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى مدة زمنية محددة.ووافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى.ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على جهودهم المتواصلة والعمل على مدار الساعة ومواصلة الليل بالنهار أثناء الفترة الماضية لمواجهة موسم الأمطار والنوات التى تعرضت لها.