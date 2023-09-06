كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر "سابقا"، "مودرن فيوتشر" حاليا، حقيقة رحيله رسميا عن منصبه الحالي بالنادي.

رسميا.. عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

وأصدر السقا، قلب دفاع منتخب مصر السابق، بيانا جاء نصه على النحو التالي:

«في البداية الكل يعلم مدي حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق، تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين، بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق، الذي تم بإرادة المولي و توج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية، وأيضا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي»

وأضاف: «منذ البداية كنت حريصا علي تأدية واجبي علي أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي، ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر، علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية».

وواصل السقا:«أتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح علي مدار موسمين سابقين، بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصا مني علي الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول، والتي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين، والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم، فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي، حرصا مني علي خلق كوادر جديدة وعلي المصلحة العامة للفريق».

وأكمل: «أخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة، تجاه كيان نادي فيوتشر واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط، وأتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي وأتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة».

ويستعد نادي مودرن فيوتشر بمسماها الحديث حاليا للمشاركة في الموسم الجديد نسخة 2023/2024، المتمثلة في مسابقة الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية للعام الثاني على التوالي، ومواجهة سينجيدا بيج ستارز التنزاني ذهابًا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، وإيابًا هنا بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.