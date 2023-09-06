الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

عبدالظاهر السقا
عبدالظاهر السقا

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر "سابقا"، "مودرن فيوتشر" حاليا، حقيقة رحيله رسميا عن منصبه الحالي بالنادي.

رسميا.. عبدالظاهر السقا يعلن رحيله عن مودرن فيوتشر

وأصدر السقا، قلب دفاع منتخب مصر السابق، بيانا جاء نصه على النحو التالي:

«في البداية الكل يعلم مدي حبي واحترامي لكيان نادي فيوتشر العظيم الذي ولد عملاقا منذ اليوم الأول في الدوري المصري بعد عمل شاق، تكفلنا به جميعا لتحقيق مجد ونجاح لرؤية مشروع نادي رياضي متكامل ليس فقط في إدارته المحترمة وأجهزته الفنية واللاعبين، بل في حجم الجهد والتعب والعمل الشاق، الذي تم بإرادة المولي و توج في النهاية كأبطال لأول بطولة لكأس رابطة الأندية المصرية، وأيضا المشاركة الإفريقية في أول موسم للنادي»

وأضاف: «منذ البداية كنت حريصا علي تأدية واجبي علي أكمل وجه، وخلق جو عام ملائم للنجاح بصفتي المدير الرياضي للنادي، ومن ثم نجحنا في تشكيل جهاز فني متكامل قادر، علي اختيار اللاعبين المميزين وضمهم للنادي، كما ساهمت في تقديم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية».

وواصل السقا:«أتذكر جميع التحديات التي كللت بالنجاح علي مدار موسمين سابقين، بفضل الإدارة المحترفة وروح اللاعبين المميزين الذي نتج عنها أسرة واحدة هدفها وضع اسم فيوتشر في المكان المناسب بين الأندية المصرية، وحرصا مني علي الثقة والصلاحيات التي منحتني إياها الإدارة منذ اليوم الأول، والتي انعكست علي نتائج الفريق علي مدار موسمين، والتي أصبحت مسار استحسان وتقدير من كافة العاملين في الوسط الرياضي وجماهير كرة القدم، فقد قررت الاعتذار عن استكمال مهمتي، حرصا مني علي خلق كوادر جديدة وعلي المصلحة العامة للفريق».

وأكمل: «أخيرا فإن الكلمات لا تعبر عن مشاعري الجياشة، تجاه كيان نادي فيوتشر واعتبر نفسي ابنا لهذا الكيان الذي لن أبخل عليه بالمساعدة من خارج الخطوط، وأتوجه بالشكر لجميع القائمين علي النادي وأتمني لهم التوفيق في المرحلة القادمة».

ويستعد نادي مودرن فيوتشر بمسماها الحديث حاليا للمشاركة في الموسم الجديد نسخة 2023/2024، المتمثلة في مسابقة الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية للعام الثاني على التوالي، ومواجهة سينجيدا بيج ستارز التنزاني ذهابًا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، وإيابًا هنا بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

عبدالظاهر السقا مودرن فيوتشر رحيل عبدالظاهر السقا فيوتشر السقا يقرر الرحيل عن مودرن فيوتشر

الأكثر قراءة

"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

محافظ أسوان يكرّم أسرة الفقيد جمال محمود تقديرًا لتفانيه في عمله

محافظ الإسكندرية يشدد على ضبط الأسعار بالأسواق وردع المخالفين

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

نجوم "أولاد حريم كريم" يفاجئون الجمهور في السينما (صور)

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا