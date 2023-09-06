"مودرن فيوتشر" يوجه الشكر لعبدالظاهر السقا.. وميهوب البديل المنتظر

اقترب علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، من تولي منصب مدير الكرة الجديد بنادي "فيوتشر" سابقًا، "مودرن فيوتشر" حاليًا.

يأتي ذلك بعد استقرار مسئولي نادي مودرن فيوتشر على توجيه الشكر لعبدالظاهر السقا، مدير الكرة الحالي بالفريق.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2024/2023، وكذلك بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، للعام الثاني على التوالي، وهناك أيضًا مسابقة كأس مصر لموسم 2024/2023، وكأس رابطة الأندية المحترفة في نسخته الثالثة.

حصاد موسمين بين الكبار.. اقتحام المربع الذهبي

ويعد الموسم المقبل هو الظهور الثالث على التوالي لفيوتشر سابقًا "مودرن فيوتشر" حديثًا، بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، حيث نجح خلال الموسم الأول في احتلال المركز الرابع مكرر مع طلائع الجيش برصيد 56 نقطة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف منح الفريق العسكري الأفضلية في التواجد داخل المربع الذهبي.

بينما في الموسم المنقضي 2023/2022، جاء مودرن فيوتشر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة خلف الزمالك، ليضمن الثنائي التواجد بالكونفيدرالية.

ويستهل مودرن فيوتشر ظهوره الثاني داخل أدغال إفريقيا بمواجهة سينجيدا بيج ستارز التنزاني ذهابًا أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، وإيابًا هنا بالقاهرة أحد أيام 29 أو 30 من الشهر ذاته أو الأول من أكتوبر المقبل.

رسميًا.. ريكاردو فورمسينيو يخلف علي ماهر بـ"فيوتشر"

ويقود الفريق فنيًا البرتغالي ريكاردو فورمسينيو، خلفًا لعلي ماهر، الذي رحل لتدريب المصري الموسم المقبل، في ولايته الثانية مع الفريق البورسعيدي.

وتجدر الإشارة إلى أن مسئولي نادي مودرن فيوتشر قد أعلنوا في وقت سابق عن تولي هيم عرابي مدير التعاقدات السابق بالأهلي ونادي أسوان، منصب المدير التنفيذي الجديد للنادي، خلال المرحلة المقبلة.