الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فيوتشر يعلن التعاقد مع مدافع إنبي لمدة 3 مواسم

فيوتشر
فيوتشر

أعلن نادي فيوتشر، اليوم الخميس، تعاقده مع خالد رضا مدافع فريق إنبي لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تدعيم دفاع فريق فيوتشر قبل خوض منافسات الموسم الجدد، سواء في المسابقات المحلية أو الأفريقية.

وشهد توقيع عقود مدافع إنبي لنادي فيوتشر، تواجد وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر والمهندس أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

وبدأ خالد رضا مشواره مع عالم كرة القدم في نادي النصر، قبل أن ينتقل منه إلى وادي دجلة مطلع موسم 2018-2019، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى إنبي في صيف 2021.

وكان فيوتشر قد أعلن تولي البرتغالي ريكاردو فورموسينيو تدريب الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد فيوتشر للمشاركة في الكونفدرالية هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركته الموسم الماضي، والتي تأهل فيها إلى دور المجموعات.

وأنهى فيوتشر الموسم الماضي، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

فيوتشر انبى خالد رضا الدورى المصرى

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