التفاصيل الكاملة لحريق عقار بعزبة خير الله

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثتين لسيدتين توفيا في حريق شب في عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله.

كما قررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثارالحريق والكشف عن الأسباب والخسائر التي نتجت عنه، واستدعاء شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

معاينة العقار المحترق

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق مكون من 5 طوابق الأولية أن النيران التهمت محتويات أكثر من 3 طوابق، ونتج عن ذلك تفحم جثتين لسيدتين من مقيمي العقار، وتم نجدة الآخرين ونقلهم لمستشفى قصر العيني لإسعافهم.

وسبق أن قررت النيابة تشريح جثث الضحايا وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وكشف ملابساتها، وتسليم الجثث لذويها عقب التصريح بالدفن لإنهاء مراسم الدفن.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة

ونشب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع سيدتين بالمنزل.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق.

وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين اثر احتجازهم داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة التي فتحت تحقيق في الحادث وانتقلت لمعاينة آثار الحريق والخسائر والتلفيات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.