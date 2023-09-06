الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لحريق عقار بعزبة خير الله

حريق
حريق

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثتين لسيدتين توفيا في حريق شب في عقار سكني بمنطقة عزبة خير الله.

كما قررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثارالحريق والكشف عن الأسباب والخسائر التي نتجت عنه، واستدعاء شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكشف ملابسات الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

معاينة العقار المحترق

وتبين من معاينة النيابة أن الحريق مكون من 5 طوابق الأولية أن النيران التهمت محتويات أكثر من 3 طوابق، ونتج عن ذلك تفحم جثتين لسيدتين من مقيمي العقار، وتم نجدة الآخرين ونقلهم لمستشفى قصر العيني لإسعافهم.

وسبق أن قررت النيابة تشريح جثث الضحايا وإعداد تقرير عن أسباب الوفاة وكشف ملابساتها، وتسليم الجثث لذويها عقب التصريح بالدفن لإنهاء مراسم الدفن.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة مصر القديمة

ونشب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع سيدتين بالمنزل.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق.

وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين اثر احتجازهم داخل النيران وقامت سيارات الإسعاف بنقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وأصيب شخصين بحالة اختناق تم إسعافهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة التي فتحت تحقيق في الحادث وانتقلت لمعاينة آثار الحريق والخسائر والتلفيات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نيابة مصر القديمة الجزئية حريق حريق عقار عقار عزبة خير الله عقار حريق عقار مصر القديمة

مواد متعلقة

التهمت محتوياته بالكامل.. السيطرة عللا حريق بمحل منجد في الإسكندرية (صور)

إخماد حريق منزل فى البدرشين بالجيزة

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسياً بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا