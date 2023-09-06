الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

حريق
حريق

نشب  حريق بعقار مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع سيدتين بالمنزل.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق بعقار بالكامل مكون من 5 طوابق بمصر القديمة محافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت إلى مكان الحادث قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وتم استخراج جثتين، وجارٍ مكافحة النيران، والبحث عن ناجين من سكان العقار الذي شب فيه الحريق.

مصرع وإصابة 6 مواطنين فى انهيار عقار بحدائق القبة

وتباشر النيابة العامة التحقيق في انهيار عقار مكون من 4 طوابق بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة محافظة القاهرة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أربعة آخرين.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بانهيار عقار مكون من 4 طوابق مأهول بالسكان بشارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة.

 وعلى الفور انتقلت إلى هناك قوات الدفاع المدني، وتم استخراج عدد 2 جثة و4 مصابين من تحت الأنقاض، وجارٍ البحث عن ناجين من سكان العقار المنكوب.

حريق مصر القديمة محافظة القاهرة أجهزة الأمن بالقاهرة حدائق القبة حدائق القبة محافظة القاهرة

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