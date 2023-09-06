التهمت محتوياته بالكامل.. السيطرة عللا حريق بمحل منجد في الإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، بمحل منجد بمنطقة أرض الفضالي بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وذلك دون حدوث إصابات، فيما بينت التحريات الأولية أن الحريق اندلع بسبب حدوث ماس كهربائى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ إلى النجدة بنشوب حريق

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمحل أسفل عقار بشارع 24 أمام مدرسة محمد رجب التجريبية لغات بمنطقة أرض الفضالي، بدائرة قسم الشرطة.

انتقال 3 سيارات اطفاء

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل منجد أفرنجي بالشارع المشار إليه.

المعاينة الأولية حدوث ماس كهربائي

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المحال المجاورة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل فى أحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية والألبان، وندب الادله الجنائيه لمعاينة مكان اثار الحريق وتحديد الخسائر، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد المحال التجارية المتخصصة فى بيع المواد الغذائية والألبان ، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة محرم بك وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، ترافقهم سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على النيران، وبالمعاينة والفحص تحرر نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي مما ادي الي اشتعال النيران وامتدادها الي المحل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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