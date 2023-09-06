ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة محملة بـ 139 ألف طن بضائع

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9187 طنًا بضائع متنوعة.

ميناء دمياط تستقبل 16 سفينة محملة بـ139 ألف طن

وقال المركز في بيانٍ اليوم، إن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 13985 طنًا تشمل: 1000 طن نواتج تقطير، و4543 طن خردة، و1500 طن ذرة، و6942 طن قمح، مشيرًا إلى حركة الصادر من الحاويات بلغت 971 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 325 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225714 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4259 شاحنة.