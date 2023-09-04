الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 11، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22. 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10175 طنا تشمل (2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طن بضائع متنوعة).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19009 طنا تشمل: 4088 طن نواتج تقطير و6 أطنان أبلاكاش و3572 طن حديد و3713 طن ذرة و7630 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 365 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48401 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218253 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4344 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5085 شاحنة.

ضبط الوصلات المخالفة

واصلت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش والرقابة بالتعاون مع إدارة الخلسة والمخالفات والقطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عملها بضبط الوصلات المخالفة، بناء على تعليمات اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة، حيث تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تداولت أرصفة ميناء دمياط ١٦ سفينة تداولا دخولا وخروجا على أرصفة الميناء، حيث تشهد أرصفة ميناء دمياط حالة من الانتعاش في حركة تداول السفن خلال الفترة الماضية في ميناء دمياط.

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