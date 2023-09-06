الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ملائكة الرحمة والإنشاد أيضا.. إسراء تشدو بصوت جميل (فيديو)

إسراء
إسراء

بصوت جميل؛ راحت إسراء لتشدو أجمل القصائد والأناشيد بين صديقاتها وأسرتها والمقربين.. تَعَلَمت من دون معلم، بينما كانت ترتدي زيها الأبيض لتُمارس عملها في التمريض بين طواقم الجيش الأبيض.. مقاطع فيديو نشرتها الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ نالت بها إعجابًا كبيرًا بين مُتابعيها.

تقول المُمرضة المنشدة إسراء محمد سعد، إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، بدأت في الإنشاد منذ 6 سنوات، مؤكدة أنها لا تتذكر متى اكتشفت موهبتها بالتحديد، لكنها تتذكر جيدًا حينما أن مديرة المدرسة الثانوية التي التحقت بها في مدينتها حلوان؛ كانت من عندها البداية لتكشف عن الموهبة التي بداخلها.

اعتادت ابنة حلوان أن تُنشد منذ ذلك الحين، وأخذت تطوّر من موهبتها دون دراسة، وكان دافعها الأكبر فيما تفعله هو دعم كبير تلقته من أسرتها ومُعلميها في المدرسة، وأساتذتها في معهد التمريض الذي درست فيه بمستشفى النصر بحلوان ـ وفقما تقول لـ "الدستور".

إسراء تعلمت الإنشاد دون مُعلم: لم أتلق أي دورات

تضيف الفتاة أنها لم تتلق أي دورات تدريبية في مجال الإنشاد أو الأصوات، لكنها طورت من نفسها ذاتيًا، حتى وصلت للمستوى الذي هي عليه الآن.

مدرسة الإنشاد الديني ساهمت في تخريج أعداد كبيرة من المواهب في الإنشاد

وتذخر مصر بمواهب كثيرة في الإنشاد الديني، وسبق أن أسس الشيخ ياسين محمود التهامي مدرسة في الإنشاد الديني، ساهمت في تخريج أعداد كبيرة من المنشدين والمواهب.

أبرزها حور والأبرار.. فرق نسائية في الإنشاد الديني حققت انتشارًا كبيرًا على الساحة

وظهرت في الآونة الأخيرة فرق نسائية في الإنشاد الديني تضم فتيات أبدعن في مجال الإنشاد، كان من بينهم فرقة حور، وفرقة الأبرار، وغيرها من الفرق التي حققت إعجابًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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