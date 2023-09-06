الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير سياحي: زيارة الأهرامات أساسية لكل السائحين في الأوقات المختلفة من العام (فيديو)

زيارة الأهرامات
زيارة الأهرامات

أشاد محمد فاروق، الخبير السياحي، بما نشرته "ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية" عن السياحة في مصر بأنها العاصمة الانتقائية المميزة التي تجمع بين مغامرات الصحراء ورحلات النيل واكتشاف الكنوز الأثرية، كما استعرض تاريخ الأهرامات في الجيزة ووصفه بأن زيارة الأهرامات أساسية لكل السائحين في الأوقات المختلفة من العام.

 

وقال الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه عند عمل استقصاء رأي لجميع السائحين الذين زاروا مصر سيكون هناك نحو 99% منهم هدفهم كان زيارة الأهرامات، موضحا أن السياح يستمتعون بمشاهدة التاريخ والحضارة المصرية القديمة التي تجمع ما يقرب 7 آلاف سنة، بالإضافة إلى وجود المتحف المصري الكبير التي سيتم افتتاحه قريبًا.

خبير سياحي: زيارة المتحف الكبير ستحتاج إلى يوم كامل

وأوضح فاروق، أن زيارة المتحف الكبير ستحتاج إلى يوم كامل، موضحا أن منطقة الأهرامات ستدرج لمدة يومين للزيارة، مما يزيد فترة متوسط الإقامة للسائح، وسيؤدي إلى زيادة نسب الإشغال في القاهرة.

محمد فاروق الخبير السياحي ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية السياحة في مصر الأهرامات أعداد السائحين

الأكثر قراءة

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

التصريح بدفن الضحايا.. النيابة تنتقل لمعاينة آثار انهيار عقار حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رشا الشامي.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا