خبير سياحي: زيارة الأهرامات أساسية لكل السائحين في الأوقات المختلفة من العام (فيديو)

أشاد محمد فاروق، الخبير السياحي، بما نشرته "ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية" عن السياحة في مصر بأنها العاصمة الانتقائية المميزة التي تجمع بين مغامرات الصحراء ورحلات النيل واكتشاف الكنوز الأثرية، كما استعرض تاريخ الأهرامات في الجيزة ووصفه بأن زيارة الأهرامات أساسية لكل السائحين في الأوقات المختلفة من العام.

وقال الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنه عند عمل استقصاء رأي لجميع السائحين الذين زاروا مصر سيكون هناك نحو 99% منهم هدفهم كان زيارة الأهرامات، موضحا أن السياح يستمتعون بمشاهدة التاريخ والحضارة المصرية القديمة التي تجمع ما يقرب 7 آلاف سنة، بالإضافة إلى وجود المتحف المصري الكبير التي سيتم افتتاحه قريبًا.

خبير سياحي: زيارة المتحف الكبير ستحتاج إلى يوم كامل

وأوضح فاروق، أن زيارة المتحف الكبير ستحتاج إلى يوم كامل، موضحا أن منطقة الأهرامات ستدرج لمدة يومين للزيارة، مما يزيد فترة متوسط الإقامة للسائح، وسيؤدي إلى زيادة نسب الإشغال في القاهرة.