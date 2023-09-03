خبير سياحي يعلق على إشادة "إندبندت" بـ6 مواقع سياحية مصرية (فيديو)

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن إشادة صحيفة الاندبندت بـ 6 مواقع سياحية في مصر، ووصفها بأنها الأفضل أمر غير معتاد:"الاندبندت ليست معتادة على مجاملة مصر".

أكد البطوطي عبر مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، الأحد، أن مصر لديها رواج جيد جدًا، حيث إن المؤشرات جميعها مرتفعة، وشهدنا تحديث لجميع المقاصد والمطارات:"لم نصل للكمال، لكننا نعمل على هذا".

أوضح الخبير السياحي أن مصر من أوائل الدول التي استعادت قوتها السياحية، حيث لم ترصد إصابات بفيروس كورونا بين السائحين في مصر، مؤكدًا أن الدولة عملت بكل إمكانياتها لتعود بمستويات أعلى.

وتابع "وقت ما العالم مكنش بيقدر يخرج، مصر حركت 22 ملكًا وملكة وتم نقلهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة".

العالم كله لديه اشتياق للسفر

أشار الخبير السياحي إلى أن العالم كله لديه اشتياق للسفر بسبب الإغلاق الذي شهدناه خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن ثلث آثار العالم بل أكثر توجد في مصر، وأصبح الجميع يتهافت على زيارة أم الدنيا.