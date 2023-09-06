صحفي إماراتي: العلمين لوحة ثقافية على أرض مصر

شهدت مدينة العلمين الحدث الترفيهي الأكبر والأبرز في الشرق الأوسط للموسم الصيفي 2023 - العالم عالمين - الذي أبهر العالم أجمع، مما حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى المحلي والعالمي، والتي وضعت مصر على الخريطة السياحية من الدرجة الأولى.

مهرجان العلمين الأبرز خلال الصيف الحالي في مصر

وقال أحمد هاشم عاشور، رئيس قسم المحليات بصحيفة الإمارات اليوم، أن مهرجان العلمين يعد درة الأحداث السياحية والترفيهية على مستوى الوطن العربي بشكل عام، معلقًا أن الصحف الخليجية والعربية والدولية مثل وكالة الأنباء الألمانية لا تتحدث إلا عن المهرجان كحدث سياحي وترفيهي ورياضي وثقافي الأبرز خلال الصيف الحالي في مصر.

وتابع: التغطية الإعلامية كانت ضخمة وتناولت المهرجان جمع بين جميع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية في مكان واحد بشكل متكامل، مما أعطى فرص للجميع لمتابعة ومشاركة ما يحب من الأنشطة، مؤكدًا أن الإعلام الإماراتي صدر عناوين أبرزها- العلمين لوحة ثقافية على أرض مصر - حيث أشاد جميع المواطنين في الإمارات بالتنوع الكبير والحافل في المهرجان وليس مجرد مهرجان فني فقط.

الاهتمام الخليجي

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، اليوم الأربعاء، أن دلالات الاهتمام الخليجي بالنسبة لمهرجان العلمين قائلا : "الخليج والعرب يعلم جيدا عندما تنظم مصر لحدث ما يتم على أعلى وأحدث مستوى”، مشيرًا إلى أن هناك مواطن إماراتي “بلوجر على السوشيال ميديا” سافر إلى مصر 3 مرات من أجل حضور فعاليات مهرجان العلمين وتصوير الكثير من العرب والمصريين الحاضرين في العالمين، مما نال إعجابه الشديد ليتوسع أكثر في التصوير ليثير شغف الإماراتيين وإعجابهم الشديد بالمدينة متسألين "متى تم بناء المدينة بهذا الجمال؟".