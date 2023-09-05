سهر الصايغ لـ"الدستور": العلمين مدينة عالمية وإقامتها فكرة ذكية

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها البالغة بمدينة العلمين الجديدة، بسبب طرازها المعماري الذي نجح في جذب وإبهار الجميع وفي مقدمتهم الأجانب الذين جاءوا إلى الحفلات التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.

وقالت سهر، لـ"الدستور": "فكرة إقامة مدينة سياحية بهذا الشكل كانت مهمة للغاية من أجل الترويج للسياحة، فالعلمين مدينة عالمية وهى فكرة ذكية بوجود مدينة سياحية، خاصة أنها على أعلى مستوى، متمنيّة تكرار بناء مدينة مثل هذه في مختلف المحافظات".

مهرجان مدينة العلمين الجديدة

وتحدث محمد خليل، نائب رئيس مدينة العلمين عن أهمية مهرجان العالم علمين، مؤكدًا أنه حقق نجاحًا باهرًا فاق كل التوقعات ووضع العلمين على مؤشرات السياحة العالمية، مشددًا على أن نسبة الإشغال كانت 100% طوال المهرجان.

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أضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "dmc" أن نوع الزائرين في الساحل الشمالي كان يغلب عليه السياحة الداخلية وقليل من السياح العرب، لكن هذا العام زادت نسبة كبيرة من السياحة العربية والعالمية والمهرجان لفت انتباه الناس لمدينة العلمين بشكل كبير.

زيادة نسب الاستثمارات فى العلمين

وأكد أن نسب الاستثمار زادت بشكل كبير وأكبر المستثمرين العرب نشروا صورهم وهم في العلمين والأسبوع الماضي السفير الكوري اطلع على الاستثمارات الموجودة واليوم كانت توجد مجموعة من المستثمرين الإيطاليين ليروا المشاريع الاستثمارية مع تصوير المدينة والترويج لها في الإعلام لديهم.