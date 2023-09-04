داليا شوقى لـ"الدستور": مدينة العلمين الجديدة "ساحرة"

أعربت الفنانة داليا شوقي عن انبهارها الشديد بمدينة العلمين التي أقيم بها مهرجان العلمين في نسخته الأولى بالكثير من الفعاليات، إضافة إلى إقامة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين.

وتابعت داليا شوقي، لـ"الدستور" قائلًة: "العلمين مدينة ساحرة، بجد انبهرت بيها قوي وهى مدينة عظيمة، وعلى أعلى مستوى من السياحة".

وحققت حفلات مهرجان العلمين الجديدة نجاحًا مبهرًا تصدرت حفلات مهرجان العلمين الجديدة “ترند” البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" خلال الأيام الماضية.

ويواصل «الدستور» رصد حصاد الفعاليات العملاقة والضخمة التي حدثت على مدار 8 أسابيع من المتعة والبهجة في مهرجان العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية.

وشهدت الحفلات إقبالًا كبيرًا من الجمهور الذي أحب هذا اللون الشعبي والشبابي، بخلاف عدد من الألوان المختلفة الأخرى على مدار الحفلات المتعددة.

أحدث أعمال داليا شوقي

يعرض في دور العرض السينمائية فيلم 5 جولات للفنانة داليا شوقي التي تظهر في بداية “التريلر” ماجد المصري وهو يعنف كلًا من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخللهم غموض كبير في ظهور أرسينك، وعفاف رشاد.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نورالنبوي، وعايدة الأيوبي وداليا شوقي ومصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.