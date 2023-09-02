داليا البحيرى لـ"الدستور": فخورة بمدينة العلمين العظيمة

أبدت الفنانة داليا البحيري، إعجابها الشديد بمدينة العلمين الجديدة، التي أنشئت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 108 لسنة 2018، لتكون أكبر مدينة ترفيهية وسكنية في الشرق الأوسط، والتي اننتهي بناؤها بنهاية شهر يونيو 2020.

وتابعت «البحيري» في تصريحات لـ" الدستور": «فخورة جدًا بهذه المدينة العظيمة، وحق كل مصري أنه يكون فخور ببلده التي تسير في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية، فمدينة العلمين لا يوجد لها مثيل، سواء في أماكن الترفيه المختلفة أو طريقة بناء المباني"، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان العلمين التي كانت سبب رئيسي في الترويج للسياحة».

تجدر الإشارة إلى أنه يعرض في دور العرض السينمائي فيلم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" للفنانة داليا البحيري، وذلك بعدما انتهوا من تصوير الفيلم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" اللي اتعرض سنة 2006، ويشارك في الجزء الجديد تيام قمر مع والده مصطفى قمر، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها في عمل يجمعهم.

أبطال حريم كريم الجزء الأول

أبطال الجزء الأول من فيلم حريم كريم الفنانة داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، علا غانم، ويشارك معهم رنا رئيس وهنا داود ويوسف عمر ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب تيام قمر، نجل الفنان مصطفي قمر، يعرض له حاليا فيلم "الصف الأخير" بطولته الأولى مع الفنان بيومي فؤاد ومن إخراج شريف محسن.