الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تحدي وغموض.. أبرز ملامح البرومو الرسمي لفيلم "خمس جولات"

ماجد المصرى فى خمس
ماجد المصرى فى خمس جولات

طرحت الشركة المنتجة، لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، التريلر النهائي، للفيلم استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 16 أغسطس المقبل.

وظهر في بداية “التريلر” النجم ماجد المصري وهو يعنف كل من نور النبوي، آدم شرقاوي، وصراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخللهم غموض كبير في ظهور أرسينك، وعفاف رشاد.

وتفاعل الجمهور مع التريلر النهائي، حيث تشوق العديد منهم للفيلم ومشاهداته في السينمات فور طرحه يوم 16 أغسطس المقبل.

تفاصيل فيلم خمس جولات 

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

صناع وأبطال فيلم خمس جولات 

فيلم خمس جولات  FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.


https://youtu.be/aMrAJdWaRXM

ابطال فيلم خمس جولات العرض السينمائي فيلم خمس جولات آدم شرقاوي الغموض أغسطس المقبل

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