الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف كيف استفاد أهل القرى والنجوع من مهرجان العلمين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ووزارة الشباب والرياضة، وكل القائمين على مهرجان العلمين.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، إن مهرجان العلمين يليق باسم مصر، ومكانة وإمكانيات مصر، ويعود عليها بالعديد من المكاسب.

العلمين قبل 5 سنوات لم تكن موجودة

وأوضح أن العلمين قبل 5 سنوات لم تكن موجودة، ثم اتخذ قرار بتشييد مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية ذكية، وتم نزع 21 مليون لغم من مخلفات الحرب بالعلمين، لتتحول بأيدي وأموال المصريين لمدينة سياحية، وكانت تحتاج للمهرجان لتسويقها.

وأردف: "مهرجان العلمين أبلغ رد على من يدعون أن المشروعات القومية لا عائد منها، نرى مدينة جديدة بنيت بمواصفات عالمية تحولت لمدينة عالمية جاذبة للسياحة، وفرت وظائف ودخلا لخزينة البلد عبارة عن موارد يستفيد منها أهل القرى والنجوع، لأن عائد المهرجان وجه لمشروعات حياة كريمة، في الصحة والتعليم ومختلف المشروعات".

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