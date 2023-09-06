الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير النشاط الثقافي بالمركز الروسي: مهرجان العلمين إنجاز بكل المقاييس

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشف شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، عن الإشادات الإعلامية الروسية بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

قنوات روسية: تغطية متميزة لفعاليات مهرجان العلمين

وقال، إنه من خلال زياراته لدولة روسيا يرى دائما أن ومصر موجودة بشكل مميز جدا في الإعلام الروسي منذ سنوات، والدعاية عن المنتجعات السياحية والأنشطة المختلفة كبيرة، منوهًا أن هناك قنوات روسية قدمت روبرتاج كامل ومتميز لتغطية فعاليات مهرجان العلمين من خلال حركة الكاميرا في أرجاء المهرجان والمدينة بشكل عام لتحفيز الروس لرؤية الجديد في المدينة مثل قناة "روسيا اليوم وروسيا 24".

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، اليوم الأربعاء، أن مدينة العلمين اسم جديد يظهر على الوجهة المصرية للروس مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، مؤكدًا أن مهرجان العلمين يعد إنجازا بكل المقاييس قدمته مصر للعالم.

وأشار إلى أن مصر لديها أكبر جالية روسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة منطقتي الغردقة وشرم الشيخ التي تضم عائلات روسية مقسمة بشكل دائم هناك، وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من النسيج السكاني المصري.

مصر وروسيا يحتفلان بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية

واختتم مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن العام الحالي تحتفل السفارة الروسية 80 عاما بالعلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، فيما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليرد بالتهنئة أيضًا، منوهًا أن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ستسافر بمرافقة وفد مصر إلى روسيا لختام فعاليات التعاون الإنساني ما بين مصر وروسيا.

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