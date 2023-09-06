منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأربعاء 6-9-2023

سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك وماكينات الصرافة، حيث سجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء (تحديث يومي)

نقدم آخر تحديث يومي خلال منتصف التعاملات لسعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 ، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

في بنك البركة خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

يذكر أن سعر اليورو شهد ارتفاعًا ملحوظَا مقابل العملات العالمية خلال الأيام الماضية، ليواصل ‏التعافي خلال الأيام الحالية مقابل الدولار ‏الأمريكي.