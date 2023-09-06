الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح تتسلم 5 آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، وصول هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة مطروح بعدد ٥٠٠٠ كرتونة مواد غذائية بما يعادل ٢٥ طن مواد غذائية.

5 آلاف كرتونة مواد غذائية 

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه تم استلام ٥ آلاف كرتونة مواد غذائية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى  ووزارة التموين، وذلك بحضور الدكتورة دار السلام حسين أحمد، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وممثل عن مديرية التموين بالمحافظة. 

وأشار إلى أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية  بلجنة مشتركة من الأوقاف والتضامن بمدن وقرى المحافظة من خلال الأسر المستحقة التي تم حصرها  مديرية التضامن الاجتماعي.

وصول المواد الغذائية للأسر الأكثر استحقاقًا

ووجّه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لوزارة الأوقاف بقيادة  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على تعاونها الدائم والمستمر مع المحافظة لخدمة أهالي مطروح، مؤكدًا ضرورة التنسيق لوصول المواد الغذائية إلى الأسر الأكثر استحقاقًا وصولًا إلى أقصى التجمعات مع استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارات في توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالي مطروح.

وفي أغسطس الماضي، استلمت مديرية أوقاف مطروح، طيّ من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور الشيخ حسن عبدالبصير عرفة، وكيل الوزارة فضيلة الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح والوفد المرافق لها.

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مطروح وزارة الأوقاف الأسر الأكثر احتياجا مواد غذائية محافظ مطروح

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