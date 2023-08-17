"أوقاف مطروح" تستقبل طني لحوم و1000 متر سجاد للمساجد

استلمت مديرية أوقاف مطروح، اليوم، ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل الوزارة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح والوفد المرافق لها.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أنه سيتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بلجنة مشتركة من الأوقاف والتضامن الاجتماعي على إدارات الحمام وبراني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام والبنجر.

وأضاف أن المديرية تسلمت أيضا ١٠٠٠ متر من سجاد فرش المساجد بحضور الدكتور رئيس القطاع الديني وسيتم فرشها بالمساجد طبقا لخطة وزارة الأوقاف.

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