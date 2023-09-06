رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ووسائل سداد الرسوم

زاد البحث عن رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر المنصات الإلكترونية منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستطيع طلاب الدور الثاني من المرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن يشكون في درجاتهم في المواد التي تم انعقاد الامتحانات بها خلال الفترة من يوم 19 -29 أغسطس 2023 التقدم بطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب تسديد رسوم التظلم والمقدر بـ 200 جنيه للمادة الواحدة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 خلال الأيام الماضية حيث بلغت نسبة النجاح بها نحو 89.04% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات سواء بالشعبة العلمية أو الأدبية حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 119348 طالب وطالبة.

موعد تقديم تظلمات امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم تظلمات امتحانات الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اعتبارا يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وحتى يوم 12 سبتمبر 2023 لمدة أسبوع حيث يتم إطلاع الطالب وولي الأمر على الصورة الضوئية من أوراق إجابة الطالب في المادة المتظلم عليها.

ويتم التظلم اطلاع الطلاب وأولياء أمورهم على أوراق الإجابة في مدرسة المشير أحمد إسماعيل ومدرسة المنصورة الثانوية بنين وفي المجموع التعلمي بمحافظة الإسماعيلية و مدرسة ناصر الثانوية العسكرية ومدرسة فاطمة الزهراء و المدينة التعلمية باسادس من أكتوبر.

وسائل سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المعتمدة

يمكن للطلاب المتظلمين على امتحانات الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة سداد الرسوم من خلال أحد الوسائل التالية :-

مكاتب البريد المصري.

خدمة مصاري.

خدمة فوري.

خدمة bee.

خدمة وقتي.

خدمة ممكن.

خدمة ضامن.

خدمة سداد.

خدمة أمان.

خدمة أموال.

خدمة موجة.

إيجي باي.

ويتم تحميل إيصال الدفع من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ضمن الأوراق المطلوبة.

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