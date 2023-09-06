الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ووسائل سداد الرسوم

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر المنصات الإلكترونية منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس الماضي في كافة محافظات الجمهورية.

رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستطيع طلاب الدور الثاني من المرحلة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن يشكون في درجاتهم في المواد التي تم انعقاد الامتحانات بها خلال الفترة من يوم 19 -29 أغسطس 2023 التقدم بطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابة الطلاب من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب تسديد رسوم التظلم والمقدر بـ 200 جنيه للمادة الواحدة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022-2023 خلال الأيام الماضية حيث بلغت نسبة النجاح بها نحو 89.04% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات سواء بالشعبة العلمية أو الأدبية حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 119348 طالب وطالبة.

بوابة الأزهر الإلكتروني| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 بالرقم القومي

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

موعد تقديم تظلمات امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تقديم تظلمات امتحانات الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 اعتبارا يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 وحتى يوم 12 سبتمبر 2023 لمدة أسبوع حيث يتم إطلاع الطالب وولي الأمر على الصورة الضوئية من أوراق إجابة الطالب في المادة المتظلم عليها.

ويتم التظلم اطلاع الطلاب وأولياء أمورهم على أوراق الإجابة في مدرسة المشير أحمد إسماعيل ومدرسة المنصورة الثانوية بنين وفي المجموع التعلمي بمحافظة الإسماعيلية و مدرسة ناصر الثانوية العسكرية ومدرسة فاطمة الزهراء و المدينة التعلمية باسادس من أكتوبر.

txt

رابط تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2023

txt

تلقي التظلمات على نتيجة "الدور الثاني" للشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح.. الخميس

وسائل سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المعتمدة 

يمكن للطلاب المتظلمين على امتحانات الدور الثاني بمرحلة الثانوية العامة سداد الرسوم من خلال أحد الوسائل التالية :-

  • مكاتب البريد المصري.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة فوري.
  • خدمة bee.
  • خدمة وقتي.
  • خدمة ممكن.
  • خدمة ضامن.
  • خدمة سداد.
  • خدمة أمان.
  • خدمة أموال.
  • خدمة موجة.
  • إيجي باي.

ويتم تحميل إيصال الدفع من خلال  رابط تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2023  ضمن الأوراق المطلوبة.

اقرأ أيضا 

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط تظلمات الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 المرحلة الثانوية العامة امتحانات الدور الثاني

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى كافة المحافظات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

وزير الري: مصر نجحت في وضع المياه بقلب العمل المناخي العالمي

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

المصيلحي في اجتماع موسع للتحضير لثالث نسخ معرض "نبيو" الدولي للمجوهرات

الاستماع لأقوال شهود العيان فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا