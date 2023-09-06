تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة طفل بمياه النيل بالأقصر

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة طفل غارقا ف مياه النيل بمركز القرنة بمحافظة الأقصر وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وشهدت محافظة الأقصر واقعه مأساوية عندما عثرت شرطة المسطحات المائية على جثمان طفل يبلغ من العمر 14 سنة غارقا في النيل بالقرب من كوبري الأوبرا بجوار مستشفى القرنة المركزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي بلاغ الواقعة

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة القرنة إخطارًا يفيد بعثور رجال شرطة المسطحات المائية على جثمان طفل يبلغ من العمر 14 سنة يدعى "عبد الرحمن محمد" غارقا في نهر النيل بجوار كوبري الأوبرا.

بإخطار النيابة العامة أمرت بنقل جثمانه لمشرحة مستشفى القرنة المركزي لفحصها من رجال الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصدر يوضح عقوبة القتل العمد

وأوضح مصدر قانوني أن الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.