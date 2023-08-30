الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرق في ترعة قرية كفر الجنيدي بالغربية

الطفل الغريق
الطفل الغريق

تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، للغرق في ترعة بقرية كفر الجنيدي، التابعة لدائرة مركز زفتي، في محافظة الغربية. 

وتمكن الأهالي من انتشال جثة الطفل ونقلها إلى مستشفى زفتي العام، إلا أن المحاولات الطبية لإنقاذه باءت بالفشل وتوفي الطفل، و تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء خالدعبد السلام، مدير امن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مامور قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من مستشفى زفتي العام بوصول طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصابًا بإعياء شديد ووفاته، وذلك نتيجة حادث غرق في ترعة بقريته، حيث كان يقيم في قرية كفر الجنيدي بدائرة مركز زفتي.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين أن الطفل يدعى محمد. ع. ا، ولقي مصرعه غرقًا أثناء لعبه أمام منزله. 

وحسب شهود عيان، سقط الطفل في الترعة التي تمر بالقرية ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا، وتم نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا لتقرير الكشف الطبي الذي أجراه مفتش الصحة، تم تحديد سبب الوفاة أنها إسفكسيا الغرق، ولم تظهر أي شبهة جنائية في الحادث.

تم التصريح بدفن جثة الطفل بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية تتعلق بالحادث المأساوي، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد أسباب وظروف الواقعة، وتم استجواب شهود العيان وتفحص تسجيلات الكاميرات المحيطة بموقع الحادث.

وبعد هذا الحادث، قرر أهالي القرية البدء في بناء سور على جانبي الترعة التي تم تبطينها، بهدف منع سقوط المزيد من الأطفال داخل الترعة. 

مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات غرق ا في ترعة بقرية كفر الجنيدي بمحافظة الغربية انتشال جثة الطفل كفر الجنيدي مستشفى زفتى العام العقيد شوقي منصور ترعة بقرية كفر الجنيدي التصريح بدفن جثة الطفل

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