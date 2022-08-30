الثلاثاء 30 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق طفل سقط فى ترعة ميت يزيد بالغربية

غرق طفل
غرق طفل
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لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات حتفه بعدما اختل توازنه وسقط فى مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية صفط تراب مركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق طفل في ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية صفط تراب.

وانتقلت قوة أمنية والإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتبين أن الطفل "م.س" 10 سنوات سقط في المياه أثناء اللعب وهو في طريق عودته للمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن الجثة لانتشالها.

ترعة ميت يزيد رية صفط تراب مركز المحله غرق طفل

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