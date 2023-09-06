ماجد الكدوانى يكشف عن نصيحة عادل إمام له بعد فيلم "جاى فى السريع"

قال الفنان ماجد الكدواني، إن فيلم "جاي في السريع"، أراد الله أن يعلمه به أمرًا وهو عدم الاستعجال على البطولة.

وأضاف “الكدواني”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن والدته كانت في المستشفى، وتوفيت في 2 نوفمبر 2005، ودخلوا الفيلم في 28 ديسمبر 2005، وجعل شقيقه سمير يقرأ السيناريو وأكد له أنه سيلمس ناس كثيرة.

نصيحة عادل إمام له

وأكد أنه حدثت مشاكل إنتاجية بسبب قلة الخبر وهنا تحدث معه الفنان عادل إمام، وقال له: "سيب السوق يحطك في مكانك"، مشيرًا إلى أنه لاينسى مقولة الفنانة إسعاد يونس بأن الفيلم "هيعلم في البيوت".

وتابع: "اتعلمت منه أوعى تجري خلف البطولة لأن الأهم المحتوى والقيمة وأول فيلم جالي بعده "العيال هربت"، ودخلته واستخبيت في الناس الحلوة دي وضربنا فيلم جميل واللي فات شكرًا".