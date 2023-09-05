إسعاد يونس تكشف تفاصيل المفاجأة التى أبكت ماجد الكدوانى على الهواء

كشفت الفنانة إسعاد يونس، تفاصيل المفاجأة التي أعدتها للفنان ماجد الكدواني، خلال حلقة برنامجها "صاحبة السعادة"، في حلقة الأمس، والتي تسببت في بكائه على الهواء.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن المفاجأة تم التجهيز لها مع محمد عبدالعزيز، ومروة حمدي، وأحمد فايق، وتم تدبير المؤامرة مع سيلفيا زوجة الفنان ماجد الكدواني، مشيرة إلى أنها حرصت على إدخال الفنان لغرفتها حتى تجري "ساندرا" بروفة على الأغنية سريعة بالاستوديو.

وتابعت، أن ماجد الكدواني، لا يمثل في الحياة ورد فعله كان طبيعيًا 100%، مؤكدة أنها توقعت رد فعله لأن من يعرفه جيدًا يعلم علاقته بأبنائه وزوجته فهو أب صادق ومتحضر في تعامله مع عائلته.

تعليقها على صوت ساندار

وأكدت أن "ساندرا"، مدربة صوتها جيدًا، وكانت تغني شرقي وغربي وصوتها حلو جدًا، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من حلقة الليلة يوجد بها مفاجآت، ولكن ليست بنفس حجم ابنة ماجد الكدواني.