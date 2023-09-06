ماجد الكدوانى يكشف سبب تسميته بـ"المر بزيادة" فى فيلم "الرجل الأبيض المتوسط"

كشف الفنان ماجد الكدواني، تفاصيل مشاركته في فيلم "صعيدي رايح جاي"، مؤكدًا أنه كان أول مرة يوضع اسمه وصورته على الأفيش، مشيرًا إلى أن محمد صفاء عامر، مؤلف عظيم وكانت أيامه عظيمه رغم التعب، كما أن الفنان هاني رمزي، أعاده لأجواء المسرح.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الإيفية في السينما له طعم آخر وكان من بداية الخبرات الجيدة له في السينما وتذوق طعم السينما الصحيحة والإيرادات.

وعن إيرادات السينما قال إنه كان يختبئ في هاني رمزي، ومحمد صفاء عامر، لأن هذه لعبتهم وكان يكفيه أنه مثل وقدم ما عليه وكان يفرح بالأخبار لأن اسمه على الفيلم.

تفاصيل فيلم "الرجل الأبيض المتوسط"

وكشف تفاصيل فيلم "الرجل الأبيض المتوسط"، أكد أن اسم الشخصية كان "علي"، وبسبب ظروف التصوير في الصحراء، قام محسن أحمد، مدير التصوير وكان يربط دماغه بكوفيات بسبب الرمال وقال لهم "الشخصية دي لازم يبقى اسمها المر بزيادة، من كتر ما بنشوفه"، والاسم تم تثبيته في فيلم الرجل الأبيض المتوسط.