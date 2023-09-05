الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماجد الكدوانى: أصعب لحظة مرت علىّ لما دخلت البيت دون ابنى ليلة زفافه

ماجد الكدوانى
ماجد الكدوانى

قال الفنان ماجد الكدواني، إن أبناءه يوسف وساندرا، هما نقطة ضعفه لأنه عاطفي ولأنهما ثمرة الحياة ونفحة من الله، وهدايا في الحياة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه عندما ترى ابنك يكبر ويبنى أمامك وهو جاء للحياة من لا شيء فهو نعمة، وهي مشاعر وأحسايس لا توصف.

وأكد أن نجله يوسف، هو صديقه، منذ صغره وتحمل المسئولية من سن صغيرة، وتطورت العلاقة بينهما لدرجة أنه يستشيره ويأخذ رأيه، مشيرًا إلى أن أصعب لحظة مرت عليه كانت لحظة دخوله المنزل دونه بعد زفافه، ووصفها بالجرح الصعب، لأنه عانى وقتما كان نجله يدرس في أمريكا.  

ابنتي ساندرا لا أتخيل أن رجلا آخر سيأخذها مني

وتابع أن ابنته ساندرا لا يتخيل أن رجلًا آخر سيأخذها منه، ولكنه يعود ويقول "ماتفكرش أنت ماتعرفش مين هيكون جوزها"، مشيرًا إلى أنه كان يراقب والد عروس نجله، وهو يقول له "أنا بحب يوسف وأحترمه"، وأسمع كلامه وأقوله يا رب اديني واحد زي يوسف.

ماجد الكدواني أصعب لحظة لحظة دخوله المنزل بعد زفافه الجرح الصعب يوسف وساندرا

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