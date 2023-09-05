مبادرة الـ 100 يوم الذهبية: الإقبال على مراكز المشورة الأسرية "فاق التوقعات"

قالت د.عبلة الألفي، المشرف على مبادرة الـ1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، إن الإقبال على مراكز المشورة الأسرية فاق التوقعات، لافتة إلى أن المبادرة استهدفت 10 محافظات حتى 30 مارس 2024، ثم باقي المحافظات حتى 2025.

أضافت عبلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "CBC" أنه يتم تدريب الشباب على سبل تقديم المشورة الأسرية، وهناك تجاوب كبير، مشيرة إلى أن الشعب المصري بحاجة لمن يهتم ويحترم خصوصيته.

أوضحت أن 80% من الأمهات اللاتي تلقين المشورة الأسرية، قالوا إن أفضل فترة للتباعد بين حملين من 3 لـ5 سنوات، نسبة السيدات التي ألغت وساتئل الحمل بعد المشورة الأسرية انخفض لـ3%، وكانت في السابق 30%.

أشارت إلى أن مشاركة النساء في المبادرة، ستفهم أن التباعد بين الحملين يقلل التقزم والتوحد والسمنة وضعف الأداء المدرسي، كما أن الأسر المتوسطة قادرة على توفير 45% من دخلها الشهري إذا اهتمت بمبادرة الألف يوم الذهبية.