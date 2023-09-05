كيف تكون أبًا على طريقة ماجد الكدواني؟ "بنت أبوها" تبكي رواد مواقع التواصل

تصدّر مشهد ماجد الكدواني في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعدما قامت صاحبة السعادة بعمل مفاجأة له عن طريق تحضير ابنته للحلقة وهي تغني له أغنية “بنت أبوها” وسط فرحة وذهول الفنان الكبير الذي سارع باحتضان ابنته.

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كانت فرحة ماجد الكدواني بابنته عظيمة حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء بمجرد رؤيتها وسماع صوتها وهي تشدو له بأغنية "بنت أبوها" وظل يٌقبل يد الفنانة إسعاد يونس التي كانت صاحبة المفاجأة بحضور ابنته التي تفاعلت معه وغنت من أجله ليتفاعل معها الجميع.

لم يقاطع ماجد الكدواني ابنته لتظهر موهبة "ساندرا" الفنية القوية جليًا للجمهور، حيث إن صوتها المميز وموقف والدها معها، الذي لم يتحضن ابنته إلا بعد انتهائها من الغناء ليعطي درسًا جديدًا في التربية للمشاهدين وقبل الكدواني يد إسعاد يونس تعبيرًا عن فرحته بوجود ابنته، ثمّ احتضن نجلته بعد انتهاء الأغنية، ليتحدث الجميع عن هذا الموقف الطيب من قِبل الكدواني.

وعبر رواد السوشيال ميديا عن فرحتهم بحنان الأب واهتمامه بابنته ضاربين بيه المثل كأب، وقال رواد السوشيال في منشور متداول: "ردود افعال ماجد الكدواني لما أفاجئ بابنته فى استوديو صاحبة السعادة ، بتأكد انه أب عظيم وجميل في الحقيقة كمان، مشاعره اللى ظهرت على وشه وهى بتغنيله أغنية "بنت أبوها“، اقوى وأحلى من اللى ظهرت في المسلسل ، ده غير ان صوت ساندرا ماجد الكدواني حقيقي مفاجأة ”.