الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. عرض الجزء الأول من لقاء ماجد الكدواني مع"صاحبة السعادة" على dmc

ماجد الكدواني مع
ماجد الكدواني مع صاحبة السعادة

يحل النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

يفتح ماجد الكدواني قلبه وعقله خلال الحوار ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربهم إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

يتحدث "الكدواني" عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ويعرض على قناة ‏"dmc" الحادية عشر مساءً.

وقال الكدواني خلال البرومو الترويجي للحلقة: كريم عبدالعزيز دائمًا يقولي إحنا مش أصحاب ولا أخوات، إحنا مصروفين لبعض، وعن بيومي فؤاد، قال: كان زميلي في كلية الفنون الجميلة ولينا ذكريات مسخرة سوا وكنا قالبين الدنيا في الكلية، أما عن زوجته، قال: غيرت مسار حياتي ومن غيرها كان زماني في حتة تانية.

يذكر أن ماجد الكدواني انتهى في الفترة الماضية من تصوير فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، ويضم العمل عدد من النجوم منهم ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

كما انضم الكدواني مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم ولاد رزق 3 مع أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، والمقرر انطلاق تصويره خلال شهر اكتوبر المقبل، ولكن الجزأين الأول والثاني حققا نجاح جماهيري كبير أثناء طرحه بالسينما.

ماجد الكدواني صاحبة السعادة DMC الجزء الأول برنامج إسعاد يونس

مواد متعلقة

"8 الصبح" يطلق مبادرة لرقمنة التراث وإنشاء متاحف داخل الميتافيرس

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

"المهن الموسيقية" تكرم وليد توفيق تقديرًا لمشواره الفنى

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة

قريبًا.. برنامج "بيت مراد" على شاشة ON

فرقة شارموفرز تبدأ حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية "حزينة"

عروض نارية ونافورة راقصة بحفل ختام مهرجان العلمين في دورته الأولى

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب