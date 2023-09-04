اليوم.. عرض الجزء الأول من لقاء ماجد الكدواني مع"صاحبة السعادة" على dmc

يحل النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس من خلال برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.

يفتح ماجد الكدواني قلبه وعقله خلال الحوار ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربهم إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

يتحدث "الكدواني" عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ويعرض على قناة ‏"dmc" الحادية عشر مساءً.

وقال الكدواني خلال البرومو الترويجي للحلقة: كريم عبدالعزيز دائمًا يقولي إحنا مش أصحاب ولا أخوات، إحنا مصروفين لبعض، وعن بيومي فؤاد، قال: كان زميلي في كلية الفنون الجميلة ولينا ذكريات مسخرة سوا وكنا قالبين الدنيا في الكلية، أما عن زوجته، قال: غيرت مسار حياتي ومن غيرها كان زماني في حتة تانية.

يذكر أن ماجد الكدواني انتهى في الفترة الماضية من تصوير فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، ويضم العمل عدد من النجوم منهم ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

كما انضم الكدواني مؤخرًا إلى قائمة أبطال فيلم ولاد رزق 3 مع أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، والمقرر انطلاق تصويره خلال شهر اكتوبر المقبل، ولكن الجزأين الأول والثاني حققا نجاح جماهيري كبير أثناء طرحه بالسينما.