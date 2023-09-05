ماجد الكدواني يؤجّل "حضن المفاجأة" لأجل موهبة ابنته

سعادة عارمة كانت هي البطل الرئيسي عند مفاجأة الفنانة إسعاد يونس مٌقدمة برنامج "صاحبة السعادة" للفنان ماجد الكداوني بوجود ابنته "ساندرا" في الاستديو وهي تغني "بنت أبويا" أثناء تواجده ضيف على قناة "دي إم سي".

كانت فرحة الفنان ماجد الكدواني بابنته عظيمة، حيث بكي بمجرد رؤيتها، وسماع صوتها وهي تشدو له بأغنية "بنت أبويا"، وظل يٌقبل يد الفنانة إسعاد يونس، التي كانت صاحبة المفاجأة، بحضور ابنته التي تفاعلت معه وغنت من أجله وتفاعل هو معها بدرجة كبيرة.

ظل الفنان ماجد الكدواني يبكي ويقبل يد الفنانة إسعاد يونس، أثناء غناء ابنته، ، وهي تدخل الاستوديو، أثناء غناءها أغنية «بنت أبويا» التي شهدت نجاحًا واسعًا بعد وجودها ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثاني، في مفاجئة غير متوقعة أعدّها البرنامج.

ولم يقاطع ماجد الكدواني نجلته أبدًا، لتظهر موهبة "ساندرا" الفنية القوية جليًا للجمهور، حيث أن صوتها المميز، وموقف والدها معها، الذي لم يتحضن ابنته إلا بعد انتهائها من الغناء، ليعطي درسًا جديدًا في التربية للمشاهدين.

وقبّل الكدواني يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرًا عن فرحته بوجود ابنته، ثمّ احتضن نجلته بعد انتهاء الأغنية، ليتحدث الجميع عن هذا الموقف الطيب من قِبل الكدواني.

ماجد الكدواني يتصدر موقع "إكس"

يُجدر الإشارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" وموقع التغريدات المصغر "إكس" المعروف سابقًا باسم "تويتر"، شهدت تداولًا كبيرًا لصور الفنان ماجد الكدواني وسط تعليقات كبيرة من الجمهور تناولت جميعها مشاهد مؤثرة وفيديوهات مميّزة للفنان ماجد الكدواني.

وحلّ ماجد الكدواني ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والمذاع عبر قناة دي إم سي؛ وتحدَّث عن العديد من الأسرار الشخصية ونشأته وبداياته الفنية.