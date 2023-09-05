الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجد الكدواني يؤجّل "حضن المفاجأة" لأجل موهبة ابنته

ماجد الكدواني مع
ماجد الكدواني مع إسعاد يونس

 سعادة عارمة كانت هي البطل الرئيسي عند مفاجأة الفنانة إسعاد يونس مٌقدمة برنامج "صاحبة السعادة" للفنان ماجد الكداوني بوجود ابنته "ساندرا" في الاستديو وهي تغني "بنت أبويا" أثناء تواجده ضيف على قناة "دي إم سي".

كانت فرحة الفنان ماجد الكدواني بابنته عظيمة، حيث بكي بمجرد رؤيتها، وسماع صوتها وهي تشدو له بأغنية "بنت أبويا"، وظل يٌقبل يد الفنانة إسعاد يونس، التي كانت صاحبة المفاجأة، بحضور ابنته التي تفاعلت معه وغنت من أجله وتفاعل هو معها بدرجة كبيرة.

ظل الفنان ماجد الكدواني يبكي ويقبل يد الفنانة إسعاد يونس، أثناء غناء ابنته، ، وهي تدخل الاستوديو، أثناء غناءها أغنية «بنت أبويا» التي شهدت نجاحًا واسعًا بعد وجودها ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثاني، في مفاجئة غير متوقعة أعدّها البرنامج.

إسعاد يونس.. صاحبة السعادة وسيدة المفاجآت السعيدة

ولم يقاطع ماجد الكدواني نجلته أبدًا، لتظهر موهبة "ساندرا" الفنية القوية جليًا للجمهور، حيث أن صوتها المميز، وموقف والدها معها، الذي لم يتحضن ابنته إلا بعد انتهائها من الغناء، ليعطي درسًا جديدًا في التربية للمشاهدين.

وقبّل الكدواني يد الفنانة إسعاد يونس تعبيرًا عن فرحته بوجود ابنته، ثمّ احتضن نجلته بعد انتهاء الأغنية، ليتحدث الجميع عن هذا الموقف الطيب من قِبل الكدواني.

ماجد الكدواني يتصدر موقع "إكس"

يُجدر الإشارة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" وموقع التغريدات المصغر "إكس" المعروف سابقًا باسم "تويتر"، شهدت تداولًا كبيرًا لصور الفنان ماجد الكدواني وسط تعليقات كبيرة من الجمهور تناولت جميعها مشاهد مؤثرة وفيديوهات مميّزة للفنان ماجد الكدواني. 

وحلّ ماجد الكدواني ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس والمذاع عبر قناة دي إم سي؛ وتحدَّث عن العديد من الأسرار الشخصية ونشأته وبداياته الفنية.

صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة ماجد الكدواني ابنة ماجد الكدواني الاب

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مادة غريبة تثير القلق في زفتى تسبب اختناقا ونفوقا للماشية

الجنايات تحيل قاتل شقيقته وزوجها وحرق جثتهما في الجيزة للمفتي

بعد استغاثة نجلاء فتحى.. "سارقو النحاس الأصفر" يطاردون مشروع "عاش هنا" بالمحافظات

بعد رحيله تاركًا نحو 2 مليار دولار.. ما مصير ثروة محمد الفايد؟

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين