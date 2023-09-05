إسعاد يونس.. صاحبة السعادة وسيدة المفاجآت السعيدة

صاحبة السعادة، لقب أطلق على الفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمأخوذ عن برنامجها الذي أٌذيعت أولى حلقاته منذ نحو 10 سنوات وتحديدًا في 2014 ليحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا حيث تقدم فيه "إسعاد" كثير من الفقرات المختلفة والهدايا والمفاجآت للضيوف التي تسعدهم جملتها الشهيرة :"حضرت لك مفاجأة لكن غمض عينك"، فكل هذا جعل "إسعاد" مختلفة عن غيرها من برامج التوك شو، لتكون هى صاحبة السعادة الأولى في مصر المحروسة بـ“المواهب”.

حلقة إسعاد يونس وماجد الكدواني

كان لإسعاد يونس نصيب من اسمها، حيث إنها وبرفقة إعداد برنامجها يفاجئون الكثير من الضيوف بمفاجآت تسعدهم، وتحدث بهجة على الحلقة بسبب حب الجمهور وتعلقهم بها التي كان آخرها، ظهور ابنة الفنان ماجد الكدواني، ساندرا إلى استوديو برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سي، كمفاجآة له في الحلقة وهي تغني "بنت أبويا".

دائمًا ما تفاجئ الفنانة إسعاد يونس ضيوفها، والبعض منهم يظل مندهش من المفاجآة والبعض الآخر يبكي من سعادته كما حدث مع الفنان ماجد الكدواني الذي بكي بمجرد رؤيته لابنته ساندرا وهي تغني "بنت أبويا"، وظل يُقبل يد "إسعاد" لسعادته من المفاجأة التي حضرتها الأخيرة له.

لم تكن مفاجأة الكدواني هى الأولى في حلقات صاحبة السعادة "إسعاد" حيث سبقها حضور نجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، والكابتن عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي إلى الاستديو أثناء لقاء "صاحبة السعادة" مع الكابتن مؤمن زكريا، خاصة أنه من أعز أصدقائه، ما تسبب في حالة من السعادة والإندهاش لـ"زكريا"

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=1099667587610205

بطاطا أميرة كرارة

لم يقتصر دور صاحبة السعادة على المفاجآت فقط، بل كانت ولازالت تحضر لضيوفها الهدايا التي كان من بينها البطاطا التي أحضرتها للفنان أمير كرارة، ليعلق الأخير:"الله، أكتر أكلة بحبها".

خيل هدية لمصاب سرطان

لم يقتصر دور إسعاد على المفاجآت بل تساعد ضيوفها في تحقيق رغابتهم، والذي كان من بينهم الطفل محمود فارس، المصاب بالسرطان وقاوم مرضه ولعب رياضة ركوب الخيل، حيث استقبله الفنان أمير كرارة وقت حلقته وأهداه "خيل هدية"، وعبر الطفل عن سعادته بالهدية.

صاحبة السعادة اسم على مسمي

لم تكن فقط هذه المواقف السالف ذكرها هي التي تؤكد أن الفنانة إسعاد يونس، هي "صاحبة السعادة" حقًا، بل هناك الكثير من المواقف التي تفعلها سواء مع ضيوفها، أو مع الإعلاميين التي تظهر ضيفة معهم في برامجهم المختلفة، لذا أصبح لقب "صاحبة السعادة" يٌصاحب اسم إسعاد يونس، دائمًا وأبدًا.