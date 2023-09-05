الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير نعمة تطرب جمهور مهرجان القلعة بباقة من أعمال فيروز

عبير نعمة
عبير نعمة

أطربت الفنانة اللبنانية عبير نعمة جمهورها في حفلها الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31.

وقدمت عبير خلال الحفل باقة من اجمل اعمال فيروز ومنها: يامحلى نورها" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتعتبر هذة المشاركة الأولى لعبير نعمة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وتحيي الحفل بمصاحبة اوركسترا سيني السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة وتقدم خلال الحفل مجموعة من اعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، وقصتنا، اضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى ، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها.

ومن المقرر ان يحيي الطرب محمد محسن وفى العاشرة مساء حفله الغنائي ويقدم بمختارات من اعماله الخاصة منها ضي القمر ، اهلا بيك ، القمر عطشان ، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.

المطربة اللبنانية عبير عبير نعمة محكى قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

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