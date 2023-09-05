الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبير نعمة تبدأ حفلها فى مهرجان القلعة للموسيقى بأغنية "وينك"

عبير نعمة
عبير نعمة

بدأ، مساء الثلاثاء، حفل المطربة اللبنانية عبير نعمة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين ضمن فعاليات الدورة 31 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

وبدأت عبير نعمة الحفل بأغنية "وينك" وسط ترحيب كبير من الجمهور الذي ملأ مسرح الحفل، ووجهت التحية لهم قائلة: وحشتوني ثم قدمت أغنية "بصراحة".

وتعتبر هذة المشاركة الأولى لعبير نعمة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وتحيي الحفل بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة وتقدم خلال الحفل مجموعة من اعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا، إضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها.

من المقرر أن يحيي الطرب محمد محسن وفى العاشرة مساء حفله الغنائي ويقدم بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبدالوهاب، كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة.

المطربة اللبنانية عبير نعمة عبير نعمة مة على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية

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