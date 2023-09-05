الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. محمد محسن وعبير نعمة وكريم جوهر نجوم مهرجان القلعة

محمد محسن
محمد محسن

تتواصل الليلة فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي يذاع حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وتصدرت لياليه الترند خلال الأيام الماضية من خلال عدد من الحفلات، والليلة تقام 3 فقرات مميزة في حفل الليلة، نرصد تفاصيلهم خلال التقرير التالي.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يبدأ حفل اليوم على المسرح الخارجي في السابعة مساء، حيث يقدم عازف البيانو كريم جوهر فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة.

txt

المطربة لينا شماميان تحكى كواليس مشاركتها فى مهرجان القلعة

وبعده وفي الثامنة مساء على مسرح المحكى، تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان، وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من أعمالها الخاصة، منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا، بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب، منها افرح يا قلبى، امتى هتعرف، وطلعت يا محلا نورها.

وتختتم الليلة في العاشرة مساء، حيث يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب، إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبدالوهاب.

وجسدت الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فى دورته الـ31 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فكرة تواصل الأجيال فى مجال الإنشاد الدينى.

وبين شيخ المنشدين ياسين التهامى والصاعد الواعد أحمد العمرى، وفى رحاب مسرح المحكى، عاش حشد جماهيرى ضخم أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح التهامى فى خلق حالة من السمو الوجدانى، لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها مريدوه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفلات مهرجان القلعة للموسيقى مهرجان القلعة للموسيقي والغناء حفلات مهرجان القلعة مهرجان القلعة

مواد متعلقة

مهرجان القلعة.. الباز يحاور الشيخ ياسين التهامى فى لقاء خاص على "الحياة"

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

"دون اتفاق".. تفاصيل جلسة رموز الزمالك فى منزل أيمن يونس قبل الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص