الليلة.. محمد محسن وعبير نعمة وكريم جوهر نجوم مهرجان القلعة

تتواصل الليلة فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي يذاع حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة، وتصدرت لياليه الترند خلال الأيام الماضية من خلال عدد من الحفلات، والليلة تقام 3 فقرات مميزة في حفل الليلة، نرصد تفاصيلهم خلال التقرير التالي.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يبدأ حفل اليوم على المسرح الخارجي في السابعة مساء، حيث يقدم عازف البيانو كريم جوهر فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة.

وبعده وفي الثامنة مساء على مسرح المحكى، تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان، وتقدم بمصاحبة أوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من أعمالها الخاصة، منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا، بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب، منها افرح يا قلبى، امتى هتعرف، وطلعت يا محلا نورها.

وتختتم الليلة في العاشرة مساء، حيث يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب، إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبدالوهاب.

وجسدت الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فى دورته الـ31 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فكرة تواصل الأجيال فى مجال الإنشاد الدينى.

وبين شيخ المنشدين ياسين التهامى والصاعد الواعد أحمد العمرى، وفى رحاب مسرح المحكى، عاش حشد جماهيرى ضخم أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح التهامى فى خلق حالة من السمو الوجدانى، لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها مريدوه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.