المطربة لينا شماميان تحكى كواليس مشاركتها فى مهرجان القلعة

كشفت المطربة لينا شاماميان، كواليس مشاركتها في مهرجان القلعة، قائلة: "سعيدة جدا بمشاركتي في هذا المهرجان، خاصة وأنا أحب هذا المهرجان كثيرًا، وله مكانة خاصة بقلبي".

وأضافت المطربة لينا شاماميان، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى المصرية، أن مسرح القلعة يذكرها ببداياتها، معقبة: "أحب أن أرى الناس وعددهم الكبير، خاصة وأن الجمهور الحاضر جاء من أجل إسعاد نفسه والمشارك بكل حواسهم، وهذا يعتبر شيء مميز".

وأوضحت لينا شاماميان، أنها جهزت مجموعة من الأغاني من أجل غناءها في مهرجان القلعة، لافتة إلى أنها أغني مصرية جديدة وأغاني صعيدي وأغاني فلاحي، حيث سيكون هناك تشكيلة من الأغاني.