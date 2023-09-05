الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإنشاد بين الأجيال فى القلعة.. 31 أمسية روحانية من طراز خاص بين التهامى والعمرى

ياسين التهامي من
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة

جسدت الليلة الحادية عشرة من فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، فى دورته 31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، فكرة تواصل الأجيال فى مجال الإنشاد الدينى.

وبين شيخ المنشدين ياسين التهامى والصاعد الواعد أحمد العمرى، وفى رحاب مسرح المحكى، عاش حشد جماهيرى ضخم أمسية روحانية من طراز خاص، حيث نجح التهامى فى خلق حالة من السمو الوجدانى لترتقى المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عددًا من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها مريدوه من مختلف الثقافات والفئات العمرية.

قبله أجاد أحمد العمرى فى أداء مجموعة من المؤلفات والأعمال الدينية الشهيرة، ولاقى استحسانا من الجميع كان منها، رباه يا من أناجي، ماشي في نور الله، يا رب كرمك علينا، صلاة من الرحمن، لبيك يا سرى، نور النبي لما ظهر، يا حبيب الله، تملكتموا عقلي، الجرح كان طاب، المصطفى لما دعاني، مولاى إنىى ببابك وقمر.

45 حفلًا فى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى 

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
ياسين التهامي من حفل مهرجان القلعة
مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدكتور خالد داغر الإنشاد الديني شيخ المنشدين ياسين التهامى ياسين التهامي

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