الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توافد الجمهور على حفل محمد محسن وعبير نعمة بمهرجان القلعة

توافد الجمهور
توافد الجمهور

يواصل جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية التوافد على قلعة صلاح الدين لحضور فعاليات حفل المطرب محمد محسن والمطربة اللبنانية عبير نعمه.

ففى الثامنة مساء على مسرح المحكى، تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان وتقدم بمصاحبة اوركسترا سينى السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، وقصتنا، إضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى ، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها.

وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلاً بيك، القمر عطشان، صندوق خشب إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من اشهر الألحان الشرقية الخالدة.

مهرجان القلعة محمد محسن الفنانة اللبنانية عبير نعمة مهرجان القلعة الدولي فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

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