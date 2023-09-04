عبير نعمة: سعيدة بالمشاركة فى مهرجان القلعة للموسيقى.. وسأقدم باقة متنوعة من الأغانى

حرصت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، التعبير عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، موضحة أن الشعب المصري يتميز بالمحبة الكبيرة.

مهرجان القلعة للموسيقى

وأكدت الفنانة اللبنانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشعب المصري محب للفن والموسيقى بصورة كبيرة، لذا التفاعل في الحفلات مع الجمهور المصري يكون على أعلى مستوى، معبرة: "المصريون محبون للفن بشكل غير معقول، كما يتميزون بحب الحياة وخفة دمهم".

وتابعت: "متحمسة لحفلها في مهرجان القلعة غدًا بحضور كثيف، وهذا اللقاء سيكون مختلفًا في مهرجان القلعة عن باقي الحفلات".

الأغاني المتنوعة

واستطردت أنها قامت بعمل استبيان واستفتاء على الأغاني التي يحبها الشعب المصري، هقدم أغاني فيها إيقاع وكل مكان بيفرض الإطار اللي هيكون فيه، وحفلة مهرجان الحفلة ستكون مختلفة والشعب المصري بكل فئاته متذوق للفن ومقدر ويرحب بالجميع، مشيرة إلى أنها أجرت استفتاء للأغاني التي يحبها الجمهور وستقدم باقة متنوعة.