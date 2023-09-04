نسمة محجوب: مهرجان القلعة يتميز بنشر حالة إيجابية ويعني لي الكثير

قالت الفنانة نسمة محجوب، إنها تنتظر مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بشكل سنوي، وبسبب حبها الشديد لهذا المهرجان تحرص على المشاركة السنوية منذ 6 أعوام متتالية.

مهرجان القلعة للموسيقى

وأكدت نسمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مهرجان القلعة للموسيقى يمثل لها الكثير، معبرة: "بكون سعيدة والجمهور بيبقى عايز يتبسط وينتظر المهرجان من السنة للسنة".

التفاعل مع الجمهور

وتابعت: "مهرجان القلعة يتميز بنشر حالة إيجابية وحب للفن والجمهور محب ويريد قضاء وقت جميل، خاصة وأن طاقة الجمهور في مهرجان القلعة بتخلي الحفلة من أجمل الحفلات".

واستطردت: "أما الحفلة بتكون مقتصرة على جمهور معين بتخليني اختار أغاني متناسبة إنما لما بيكون في عرض على القنوات بيخلي الموضوع مفتوح لأني بكون بخاطب الكثير من الجماهير خلف الشاشة أيضا وخط سير الحفلة بيكون في تعديلات يتناسب مع شكل الجمهور واختلافه، أنا حقيقي سعيدة بالمشاركة في هذا الحدث الموسيقي الكبير".