الإيبارشيات الأرثوذكسية تطلق اجتماعات لمجمع الكهنة

التقى الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا، صباح أمس، مجمع كهنة الإيبارشية في كنيسة القديس الأنبا موسي ببيت المؤتمرات السيدة العذراء والبابا شنودة بالفاروقية التابعة للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، وعقب انتهاء الصلوات جاءت عدة توصيات روحية من نيافته، ثم قام نيافته بترتيب مجموعة من المحاضرات لمجمع نيقية والتي سوف يتم تجميعها في كتاب بمناسبة مرور ١٧ قرن على مجمع نيقية، وفي الختام قدم نيافته تهنئة للآباء بأعياد رسامتهم.

كما عقد مجمع كهنة إيبارشية البحر الأحمر، الخميس الماضي، اجتماعهم الدوري في كنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بالغردقة، بحضور نيافة الأنبا ايلاريون أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، ثم اجتمع نيافته بالآباء وناقش معهم بعض الأمور الرعوية التي تخص الخدمات الليتورجية والافتقاد، ثم ألقى القمص بيشوي ناروز كاهن كنيسة السيدة العذراء بقنا كلمة روحية عن الكهنوت وشملت (الكهنوت كرامة- الكهنوت والتعليم- الكهنوت ابوه- الكاهن واورشليم ومسئوليات الكهنة الروحية والرعوية تجاه إيبارشيته).