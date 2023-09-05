الأنبا بيشوي يترأس اجتماع مجمع كهنة أسوان

عقد مجمع كهنة أسوان، أمس، اجتماعهم الدوري في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها أسقف الإيبارشية، تحت عنوان "الكاهن وتجديدات عهد الكهنوت"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما هنأ نيافته الآباء بأعياد رسامتهم.

رسامة شمامسة في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بالمعادي

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي صباح أمس الأول في كنيسة القديس الأنبا أرسانيوس بكوتسيكا شرق السكة.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 7 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

قداس للشباب المغتربين بكنيسة مار مرقس بنيقوسيا

وكانت كنيسة القديس مار مرقس الرسول في العاصمة القبرصية نيقوسيا، قد نظمت قداسًا للشباب المغتربين العاملين بضواحي المدينة.

صلى القداس الراهب القس إيرينيؤس البرموسي النائب البابوي لقبرص، وشاركه الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن الكنيسة ذاتها، بينما حضره ما يزيد عن 300 شاب.

وألقى النائب البابوي عظة القداس التي دعا خلالها الشباب إلى ضرورة السعي للتكيف مع ظروف الغربة ومتطلبات العمل، وعقب القداس اشترك الجميع في مائدة محبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار الخدمة المقدمة للشباب المغتربين في قبرص والتي تشمل تنظيم قداسات لهم في الكنيسة تتناسب مع ظروف عملهم، إلى جانب قداسات أخرى تقام لهم في أماكن عملهم، مع افتقاد الآباء لهم من أجل تدبير احتياجاتهم الرعوية والروحية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، في 11 سبتمبر 2023، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت".