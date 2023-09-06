الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

يقدم الدستور للقراء دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023  المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون والمساعدة في كافة الأوقات من الله سبحانه وتعالى.

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 

يكثر البحث عن صيغ دعاء الفجر اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح خلال الساعات المتأخرة من الليل عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإليكم الصيغ الصحيحة للأدعية المختلفة وهى كما يلي:

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. واحفظني عن يميني وعن شمالي.. ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.. لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.. واستعيذ بك ممن استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم.

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اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.. وأسألك كل قضاء تقضيه لي خير.. اللهم إني استعينك واستغفرك واثني عليك الخير كله وأشكرك لك ولا أكفر بك .. اللهم أنت المعطى لمن دعاك يا من ترانا ولا نراك وترزقنا ولا نبلغ ثناك.

اللهم إني أسألك أن تجعل لنا في كل دعوة إجابة.. اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.. وسعمت دعاءه فأجبته.. اللهم ارزقني نعمة أعجز عن شكرها.. ولا تبتليني فيما لا أستطيع عليه صبرا.. اللهم لا تردنا خائبين.. وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين.

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«اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

اللهم إني أسألك أن ترزقني ما أريد.. وما احتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم اجعل فرجا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

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