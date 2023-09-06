الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية، والذي يشهد استقرارًا ملحوظًا في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة، وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب في الأسواق المصرية.


سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية بالتزامن مع اقتراب مراجعة صندوق النقد الدولي والمزمع أن تكون في منتصف الشهر الجاري، والتي تم تأجيلها من شهر مارس الماضي وهى كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

 

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغ الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك كريدي أجريكول بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك CIB وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85.0 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصلت قيمة العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-9-2023

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-9-2023

في بنك المشرق وصل سعر تداول الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك سايب وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قطر الوطني الأهلي استقر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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